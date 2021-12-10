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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'nın en zengin kadını bir yılda servetini 10'a katladı

Rusya'nın en zengin kadını bir yılda servetini 10'a katladı

Rusya'nın en büyük online perakende platformu Wildberries'in sahibi Tatyana Bakalçuk, 2021'de tüm dünyada servetini en çok arttıran milyarder oldu.

2 Saat Önce
2021-12-10 08:33:11
Rusya'nın en zengin kadını bir yılda servetini 10'a katladı

Forbes dergisinin haberine göre, Tatyana Bakalçuk 2021'de zenginliğini yüzde 1000 oranında arttırmayı başardı.

2020'yi 1,2 milyar dolarlık servetle kapatan iş kadını 2021 sonunda 13 milyar dolarlık varlığa ulaşarak dünyanın en zengin 165'inci insanı oldu. Kovalçuk Rusya'nın da en zengin 13'üncü kişisi.

2021'de servetine servet katan bir diğer Rus iş insanı da Telegram'ın kurucusu Pavel Durov. Durov 2020'de dünyanın en zengin 565'inci ismiykeni 2021 sonunda 112'nci sıraya yükseldi. Genç girişimcinin serveti bu yıl yüzde 400 artışla 17,2 milyar dolara çıktı.

Forbes'un verilerine göre, Rus milyarderler 2021'de servetlerini yüzde 30 arttırarak toplamda 145 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Rusya bu kategoride Hindistan'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en zengin kişisi ise 266 milyar dolarlık servetiyle Amerikalı girişimci Elon Musk. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 202 milyar dolarla ikinci sırada.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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