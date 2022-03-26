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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya neden gazda ruble ile ödemeye geçiyor? Tutar mı?

Rusya neden gazda ruble ile ödemeye geçiyor? Tutar mı?

Putin’in “dost olmayan ülkelere” doğal gaz satışında rubleye geçme planını Rus uzmanlar nasıl yorumladı? Business FM’in ve Komsomolskaya Pravda'nın görüştüğü uzmanların konuyla ilgili görüşleri şöyle:

2 Saat Önce
2022-03-26 08:11:33
Rusya neden gazda ruble ile ödemeye geçiyor? Tutar mı?
Uzmanlar, Rusya'nın doğal gaz satışında rubleye geçme planını değerlendirdi. İşte uzmanların görüşü:
Konstanti Simonov (Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü)
Bugün Avrupalılar doğal gazı euro ya da dolar ile satın alıyor. Gazprom döviz gelirlerinin yüzde 80'ini iç piyasada satıyor. Şimdi ise Avrupalı alıcılar kendileri Rusya borsasında dolar satacak ve Gazprom'a ruble verecek. Artık yüzde 80'i değil, yüzde 100'ü olacak.
Yani, ekonomik açıdan radikal bir devrim olduğu söylenemez. Yine her şey dolara endekslenecek. Psikolojik açından ise ciddi bir devrim olarak algılanıyor. Kurallar değişecek, sözleşmeler yenilenecek.
Putin şöyle diyor: “Gelin, ruble satın alın, bizim şartımızı kabul edin. Satın almaya devam edin, vanaları kapatmıyoruz.”
Sanırım burada alıcılara kurun hala nispeten piyasaya dayalı olduğu, koşullara bağlı olduğu gösterilecek. Gaz satışından daha fazla dolar elde etmek için, bilinçli olarak kurun değiştirilmesi olasılığı düşük. Önce ruble, daha sonra gaz satın alınacak olması, ekonomi yönetimimizin ek döviz geliri için kuru manipüle etmeyi düşünmesinden daha önemli.
Rustam Tankayev (Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Stratejisi Komitesi üyesi)
Doğal gazı ruble ile alacak olan yabancıların, dolar ve euro karşılığı ruble satın almaları gerekecek. Para birimimize olan talep artınca ruble güçlenecek. Piyasa ekonomisinin kuralı bu.
Yevgeniy Nadorşin (PF Kapital Baş Ekonomisti)
İhracatçıların döviz kazancının yüzde 80'ini satma zorunluluğu dikkate alındığında, döviz piyasası açısından Rus gazının şu anda hangi para biriminden satın alındığı hiç önemli değil. Avrupa şimdi gazı satin almayı bırakmaya hazır değilse, sözleşmelerin ihlalini kabul edecek ve ruble olarak ödeyecek. 5 ila 10 yıllık gelecekte, isterlerse Rus gazının tüketimini sıfıra indirebilecekleri varsayılabilir. Kısa vadede ise gerçekçi görünmüyor.
Aleksey Gromov (Enerji ve Finans Enstitüsü Enerji Bölümü Müdürü)
Önümüzdeki günlerde, Batılı ülkelerin karara tepkisini göreceğiz. Bu kararın uygulamasıyla ilgili pek çok şey pratik uygulamalara bağlı.
Büyük ihtimalle dolara endekslenecek, bunun nasıl, hangi kriterlere ve hangi koşullara göre belirleneceği ise müzakere meselesi.
Oleg Abelev (Rikom Trast şirketi analisti)
Bunun bir tür döviz kazancı kaybı olduğunu söyleyemem, çünkü alıcılar ülkeye yine de döviz getirecek ve buradaki kurdan değiştirilecek. Hangi kur olacağı başka bir konu.
Bazı uzmanlar ise, Gazprom'un 60 milyar dolardan fazla dış borcu olduğunu, ruble ile satış durumunda bu ödemelerde zorlanabileceğini, döviz için devlete dönmek sorunda kalabileceğini düşünüyor.
Kaynak: turkrus.com
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