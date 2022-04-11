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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya Merkez Bankası tarih verdi

Rusya Merkez Bankası tarih verdi

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisindeki dönüşümün zaman alacağını bildirerek, “Rus şirketleri farklı pazarlara yönelecek, tedarik zincirlerini yeniden inşa edecek ve normalde ithal ettiği ham madde ve parçalarda ikame arayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

21 Dakika Önce
2022-04-11 17:28:42
Rusya Merkez Bankası tarih verdi

Rusya Merkez Bankasının yayımladığı raporda, yüzde 4 hedefine rağmen 2021'de yıl sonu enflasyon oranının yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

“2024'te tekrar hedef seviyeye dönecektir”

Para politikasının artık fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra ekonomiyi de desteklemesi gerektiğine işaret edilen raporda, “Bu da enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde olmasına yol açacak. Enflasyon, 2024'te tekrar hedef seviyeye dönecektir.” denildi.

Mevcut koşullar nedeniyle Rus ekonomisinde bir küçülmenin kaçınılmaz olduğunun kaydedildiği raporda, “Ancak Rus ekonomisi, bir büyüme sürecine dönecek, üretimi geliştirebilecek, yeni işler yaratabilecek ve iç yatırımları artırabilecektir. Finansal istikrar ve düşen enflasyon ekonominin büyümeye dönüşü için temel koşullardır ve Rusya Merkez Bankası, bunları sağlamak için gerekli her şeyi yapacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Rus ekonomisinde dış şoklar ve yeni dönem

Raporda, Rus ekonomisinin dış şoklar nedeniyle yeni bir döneme girdiği belirtilirken, “Ekonomiyi dönüştürme süreci zaman alacak ve Rusya Merkez Bankası, dış şoku hafifletecek ve vatandaşlarla şirketlerin yeni koşullara uyumunu destekleyecek bir politika izleyecek. Rus şirketleri farklı pazarlara yönelecek, tedarik zincirlerini yeniden inşa edecek ve normalde ithal ettiği ham madde ve parçalarda ikame arayacak.” denildi.

Rusya'nın SWIFT'in alternatifi olarak geliştirdiği SPFS'de (Mali Mesajlaşma Sistemi) kullanıcıların artığına işaret edilen raporda, “SPFS kullanımı geçen yıl 1,5 kat arttı. Yabancı kullanıcıların sayısı da iki kat artarak 39 kuruma çıktı. SPFS kullanan toplam banka ve şirket sayısı 331 seviyesinde.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin ise mart ayında şubat ayına kıyasla yüzde 1,7 azalarak 606 milyar dolara düştüğü belirtildi. AA .

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