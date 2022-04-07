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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para uyarısı: Rubleye tehdit

Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para uyarısı: Rubleye tehdit

Rusya Merkez Bankası, kripto para birimlerinin ödeme aracı olarak yaygınlığının artması durumunda rublenin ödeme aracı vasfını yitirebileceği yönünde bir uyarıda bulundu. 

3 Saat Önce
2022-04-07 08:28:27
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para uyarısı: Rubleye tehdit
Devlet Duması'nda gündeme gelen bir soru önergesini yanıtlayan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva, kripto paraların ekonomik sisteme entegre edilmesi durumunda kayıt dışı ekonominin kapsamının genişleyeceği ve vergi gelirlerinin düşeceğini söyledi.
Yudayeva, finansal kuruluşların kripto paraya yatırım yapması durumunda piyasa risklerinin büyüyeceğini ve dolandırıcılık vakalarının da artacağını dile getiriyor.
Devlet Duması kripto para piyasasını düzenleyen yeni bir yasa paketi çıkarma hazırlığında. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı pakete destek verirken Merkez Bankası, kripto para ticaretinin yasaklanmasını istiyor.
Kaynak: Turkus.com
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