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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon nedeniyle sıkı mali politikasına devam edeceklerini belirterek, “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı.” dedi.

44 Dakika Önce
2021-11-29 15:43:31
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından gerçekleştirilen toplantıda, ekimde yüzde 8,13'e çıkarak, Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun, Rusya Merkez Bankası hedefinden önemli oranda uzaklaştığına işaret eden Nabiullina, “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı.” diye konuştu.

Artan enflasyon nedeniyle faiz oranını yükselttiklerini anımsatan Nabiullina, “Enflasyonu hedefe geri getirmek için sıkı mali politikasına devam edeceğiz.” dedi.

Nabiullina, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, son toplantıda yüzde 7,5 seviyesine yükseltilen politika faizini daha da yükseltmeye devam edebileceklerini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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