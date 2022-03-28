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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı görevi bırakıyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı görevi bırakıyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı Sergey İgnatyev’in görevinden ayrılacağı bildirildi.

57 Dakika Önce
2022-03-28 18:46:26
Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı görevi bırakıyor

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, İgnatyev'in 2002 ile 2013 yılları arasında Rusya Merkez Bankası Başkanı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, 2013'ten bu yana ise Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı olarak görev yapan İgnatyev'in 31 Mart'tan itibaren görevini bırakarak emekliye ayrılma kararı aldığı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2013 yılından bu yana Elvira Nabiullina yürütüyor. AA .

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