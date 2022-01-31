Rusya: Kuzey Akım 2 gaz fiyatlarını düşürecek

Rusya’nın Londra Büyükelçisi devam eden Ukrayna Krizi hakkında açıklama yaptı. Büyükelçi Andrei Kelin, Kuzey Akım 2 projesinin devam etmesi halinde doğalgaz fiyatlarını düşüreceğini belirterek Rusya’nın hazır olduğunu vurguladı.