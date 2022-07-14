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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya İslami bankacılığa hazırlanıyor

Rusya İslami bankacılığa hazırlanıyor

Kommersant gazetesi, Rusya'da 'İslami usullerde' bankacılık yapılmasına olanak tanıyan bir yasa tasarısının hazırlandığını yazdı. Devlet Duması Finans Piyasaları Komitesi Başkanı Anatoli Aksakov, söz konusu tasarının hafta sonuna kadar parlamento gündemine gelebileceğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-07-14 12:35:54
Rusya İslami bankacılığa hazırlanıyor

Tasarı, faizsiz bankacılık için yeni bir finansal kurum kategorisi belirlenmesini öngörüyor. Bu kategori Ortaklık Finansman Kurumu (OPF) adı verildi.

Kommersant'a konuşan Merkez Bankası yetkilileri, "finans sektörünün gelişimine katkıda bulunması beklenen" bu girişime destek verdiklerini söyledi.

Tasarıya göre, faizsiz finans kurumaları bireylerden ve tüzel kişilerden fon toplayabilecek ve bunları ortaklık temelinde İslam hukukuna uygun projelerde kar amaçlı değerlendirecek.

Merkez Bankası, yeni faizsiz finans kurumu uygulamasını ilk önce Tataristan ve Çeçenistan'da test etmeyi planıyor.
Kaynak: turkrus.com

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