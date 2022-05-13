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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya ile Finlandiya arasında elektrik krizi

Rusya ile Finlandiya arasında elektrik krizi

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO Finlandiya’ya artık elektrik sağlamayacak.

5 Saat Önce
2022-05-13 20:32:31
Rusya ile Finlandiya arasında elektrik krizi

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO'nun Finlandiya'daki iştiraki RAO Nordic Oy'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'dan elektrik ithal ederek Finlandiya'ya temin ettiği belirtildi.

Şirketin gerçekleştirdiği elektrik teslimatları için 6 Mayıs'tan bu yana ödeme almadığına işaret edilen açıklamada, bu durumun, şirketin 20 yıllık ticari tarihinde ilk defa yaşandığı vurgulandı.

Ödemeler yapılmadı elektrik ithalatını durduruldu

Ödemelerin yapılmaması nedeniyle şirketin Rusya'dan elektrik temin edemediği bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu nedenle, 14 Mayıs'tan itibaren Rusya'dan elektrik ithalatını durdurmak zorundayız. Durumun yakında düzelmesini ve Rusya ile elektrik ticaretinin tekrar başlamasını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

"Rusya yerine İsveç'ten elektrik ithal edilecek"

Finlandiya'nın elektrik dağıtım şirketi Fingrid'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya yerine İsveç'ten elektrik ithal edileceği ve ülkede elektrik tedarikine ilişkin sorun yaşanmayacağı belirtildi.

Finlandiya, tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 10'unu Rusya'dan ithal ediyordu. AA

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