Rusya ile Batı ittifakı arasında köprüler atıldı, piyasa sallandı

Rusya ile Batı ittifakı arasında üç ayrı müzakerenin gerçekleştiği “diplomatik maraton haftası” tam bir uzlaşmazlık ve başarısızlıkla sonuçlanırken, Moskova’dan gelen sert açıklamalar piyasaları derinden etkiledi.

Kommersant gazetesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yorunlar için "Rusya finans piyasasını alt üst etti” yorumunu yaptı.



İş çevrelerinin yayın organı Vedomosti ise, piyasalardaki kaybı "Kara perşembe" başlığı ile duyurdu.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un, "Yeni bir tur güvenlik görüşmesi yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü bu bir bakıma, görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerin tıkandığı anlamına gelir” demesi, Rusya'nın güvenlik önlemi olarak Küba ve Venezüella'da askeri altyapı kurma olasılığına “Hiçbir konuyu doğrulamak ya da dışlamak istemiyorum” karşılığı vermesi derin yankı yarattı.



Perşembe akşam geç saatlerde RBC ajansı dolar kurunun 76.3 rubleye kadar yükseldiğini duyurdu. Euro da 83,6 rubleye çıkı. Rusya'da borsa endeksleri de yüzde 4 ila 6 arasında sert düşüş yaşadı. Uzlaşma sağlanamadığı için Rusya'ya yaptırım tehdidinin daha da artacağı beklentisi, piyasalarda riski ve gerginliği arttırıyor.



Borsalar bu düşüşle Mayıs 2021 seviyelerine geriledi.



Moskova Borsa Endeksi yüzde 4 (3674 puana) ve dolara endeksli RTS ise yüzde 6 (1516 puana) düştü.



Sberbank hisseleri yüzde 6,3 değer kaybetti.

Moskova'dan “kararlılık” gösterisi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile NATO'daki müttefiklerinin, Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki taleplerini karşılamaya hazırlıklı olmadığını söyledi. Ryabkov, yakın zamanda güvenlik garantilerine ilişkin yeni bir görüşme turu düzenlenmesini şu an için manasız bulduklarını da kaydetti.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ve NATO heyetleri ile gerçekleştirilen güvenlik garantisi görüşmelerine ilişkin RTVI televizyonu yayınında yaptığı açıklamalarında, NATO'nun Rusya sınırlarına doğru ilerlemeyi durdurması yönündeki talepleri karşısında ABD'nin pozisyonunu anlamanın dahi mümkün olmadığını kaydetti.



Ryabkov ayrıca, güvenlik garantisi taleplerinin ABD ile NATO tarafından karşılamaması halinde, ‘Rusya'nın da Batılı partnerlerine karşı başka tedbir ve teknikler kullanması gerekeceğini' belirtti.



Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısı üzerine hızlı ve etkili bir şekilde ülkeye barış gücü göndermesinin ABD'yi etkilediğini söyleyen Ryabkov, Cenevre ve Brüksel'de yapılan güvenlik garantileri konulu toplantılarda Kazakistan konusu doğrudan dile getirilmese de görüşmelerin arka fonunda yer aldığına dikkat çekti.



Ryabkov, “KGAÖ ülkelerinin, müttefiklerimizin arasından bir tanesinin zor durumda kalması üzerinde onun yardımına koşması için gerekli kararları nasıl etkili ve hızlı bir şekilde alındığının Amerikalıları etkilemiş olduğunu tahmin ediyorum” diye konuştu.



“Rusya şu anda yalnızca kendi çıkarlarını kararlı ve tutarlı bir şekilde savunmaya çalıştığı için NATO'nun başlıca düşmanıdır” vurgusunu yapan Ryabkov, “Sürekli olarak üzerimizde askeri baskı hissediyoruz, genellikle gücümüzü test etmeye yönelik kışkırtıcı nitelikte kasıtlı baskı altındayız” ifadelerini kullandı.

Küba ve Venezüella'da askeri altyapı

Rusya'nın güvenlik önlemi olarak Küba ve Venezüella'da askeri altyapı kurma olasılığı sorulan Ryabkov, verdiği yanıtta, “Hiçbir konuyu doğrulamak ya da dışlamak istemiyorum” diye konuştu.



“Her şey ABD'li meslektaşlarımıza bağlı” diyen Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin askeri baskı uygulaması durumunda Moskova'nın askeri-teknik önlemler alabileceğine ilişkin uyarısını hatırlattı.



Ryabkov, Rysya'nın Ukrayna ve Batı'yı Donbass sorununu askeri yollardan çözme düşüncesine karşı en kararlı biçimde uyardığını anlatarak, şunları söyledi:



“Biz hem Kiev'i hem de Batılı ortaklarını, eğer aralarından birinin aklında varsa, bu tür planlara karşı kararlılıkla uyarıyoruz, çünkü bu hiçbir yere varmayan bir yoldur.”



ABD'nin Rusya'nın güvenlik ile ilgili duruşunu deşarj etmek istediğine dikkat çeken Ryabkov, “Amerikalılar, güvenlik alnında bazı parçalar hakkında bizimle diyalog başlatmak ve böylelikle kaba tabiriyle Rus pozisyonundan stres atmak, baskıyı azaltmak, gerilimi düşürmek istiyor. Ve aynı zamanda fragmanlarla ilgili diyalog kisvesi altında Moskova'ya giderek daha fazla yaklaşarak yeni toprakların askeri ıslah sürecini devam ettirmek istiyor” vurgusunu yaptı.



Batı'nın Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya kabul edilmemesine ilişkin talebi karşısında kurnazca ve iki yüzlü bir tutum izlediğini vurgulayan Ryabkov, “Batılı meslektaşlarımızın bu konudaki kurnazlığı ve ikiyüzlülüğü azami ölçüde gün yüzüne çıkıyor. Batı kampında hiç kimsenin aklına, birinin kendi güvenlik çıkarları olduğu asla gelmez. NATO içindeki her şey, tamamen bu ittifakın çıkarları üzerinde kilitlenmiş durumda” diye konuştu.



Ukrayna'nın Batılı ülkelerin desteği ile Minsk Anlaşmalarından vazgeçmek için bahane aradığını dile getiren Ryabkov, bu yönde herhangi bir provokasyon olabileceğini, fakat Rusya'nın böyle bir provokasyonun getireceği ağır sonuçlardan sorumlu tutulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.



ABD Kongresi'nde tam bir Rus karşıtı histerinin hakim olduğunu söyleyen Ryabkov, bu konuda şöyle bir değerlendirmede bulundu:



“Kongrede tam bir Rus karşıtı histeri hüküm sürüyor ve son günlerdeki olaylar, oradaki duyguların ne kadar güçlü olduğunu, Moskova ile Washington arasındaki diyalogda sağduyunun en küçük filizlerine dahi saldırma, onları ayaklar altına alma ve sonunda ilişkileri çıkmaza sokacak ve nitekim yok edecek gündem empoze etme arzusunun ne kadar baskın olduğunu sadede doğruluyor.”



ABD'nin yeni yaptırımları getirme olasılığı bağlamında Rusya'nın hiçbir zaman baskı, tehdit ve şantajlar karşısında boyun eğmediğini söyleyen Ryabkov, “Alternatifleri bulacağız. Rusya hiçbir zaman baskıya boyun eğmedi, tehditlere ve şantaja karşı geri adım atmadı” vurgusunu yaptı.



Rusya'nın ABD'ye durmayı ve güvenin geri gelmesi için ilk adımları atmayı önerdiğine dikkat çeken Ryabkov, “Olduğumuz yerde durmalıyız ve en azından bazı alanlarda küçük adımlar taktiği ile güveni yeniden tesis etmeye başlamalıyız, örneğin vize konusundan, diplomatik temsilciliklerin normal işlevlerini yeniden tesis etmekten başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.



ABD'li senatörlerin Ukrayna ile ilgili gerilimin tırmanması durumu için önerdikleri ‘acı verici' yaptırımlar önerisini de değerlendiren Ryabkov, bu bağlamda ABD'de birçok kişinin Rusya'yı ve potansiyelini küçümsüyor olabileceğini ifade etti:

“Sonuç olarak, ülkemizde neler olup bittiğine ve bizimle nasıl başa çıkılacağına dair genellikle çok ilkel yorumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Belki de bu, Rusya'nın modern dünyadaki rolünü küçümsemenin, potansiyelimizi küçümsemenin bir sonucudur.”

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.