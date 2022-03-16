Rusya için kader günü

Ukrayna ile sıcak tatışma yaşayan ve Batının ekonomik uygulamaları ile zor günler yaşayan Rus ekonomisi bu sefer de temerrüt riski ile karşı karşıya.

Ukrayna'ya saldırı emri veren Rusya Devlet Başkanı Putin, kuşkusuz siyasi kariyerinin en zor günlerini geçiriyor. Ağır ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya kalan ve Batılı merkez bankalarındaki döviz rezervleri dondurulan Rusya için bugün oldukça kritik bir gün... Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği emir ile başlayan savaşta Rusya haftalardır Ukrayna'daki direnişi tam anlami ile kırabilmiş değil. Ancak Rusya'yı en az Ukrayna'daki direniş kadar etkileyen bir durum daha var; ABD önderliğindeki yaptırımlar...

Yaptırımlar ile ekonomisi ağır bir yara alan Rusya'nın dolar cinsinden iki devlet tahvili için 117 milyon dolar faiz ödemesi gerekiyor.

DOLAR BORCU RUSYA'YI ZORA SOKTU

Moskova ödeme zamanı gelen tahviller için bir ödeme yapmazsa, kredi derecelendirme kuruluşları muhtemelen bunun temerrüde düştüğünü düşünecek ve tahvil sahipleri pazarlık etmeye başlayacak. Putin, 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan şirketlere borçların sadece Ruble olarak ödenmesinin yolunu açan kararnameye imza atmıştı. Borç veren kurumların bunu kabul etmemesi durumunda 30 günlük bir 'ödemesiz süre' başlayacak ve bu sürenin sonunda da Rusya borcunu dolar cinsinden ödemezse bu temerrüt anlamına gelecek.

FICH'TEN RUSYA'YA UYARI

Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın vadesi gelen ABD Doları cinsinden 2 tahvilin kupon ödemelerini ruble olarak yapması halinde bunun temerrüt anlamına geleceğini bildirdi. Yabancı rezervleri dondurulan Rusya, 300 milyar dolarlık birikimine ise dokunamıyor.

YAPTIRIMLARIN BEDELİ RUSYA'YA AĞIR OLDU

Rusya'nın 2013 yılında dolar üzerinden sattığı devlet tahvili için çarşamba günü (bugün) 117 milyon dolar faiz ödemesi gerekiyor. Moskova, yaptırımlara yanıt olarak tahvil sahiplerinin faiz ve anapara ödemelerini almasını kısıtlayabilecek yabancı para birimlerine olan erişimi önemli ölçüde azaltma yoluna gitmişti. 117 milyon dolar faiz ödemesinin ardından, mart ayı sonuna kadar 615 milyon dolar daha faiz ödemesi bulunuyor. 4 Nisan'daki ödeme ise 2 milyar dolar civarında. .