Rusya, Finlandiya’nın doğal gazını kesti
Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya’ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi. Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğal gaz miktarını da yüzde 26,4'e düşürme kararı aldığı açıklandı.
2022-05-21 10:28:16
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiyalı doğal gaz şirketi Gasum'un, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı belirtildi.
1 Nisan'dan itibaren Rus gazı için ödemelerin rubleyle yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, söz konusu ödeme yapılmadığı için Gasum ve Finlandiya'ya yönelik doğal gaz sevkiyatının bugün tümüyle durdurulduğu kaydedildi.
Gazprom, geçen yıl Finlandiya'nın tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 70'ini tedarik etmişti.
Finlandiya şirketi Gasum'dan dün yapılan açıklamada, doğal gazın bugün kesileceği ve şirketin söz konusu duruma hazırlıklı olduğu duyurulmuştu.
Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.
Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğal gaz miktarı yüzde 26,4 düşecek
Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğal gaz sevkiyatına ilişkin bilgi verdi.
Bugün Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı talebinde önemli miktarda azalış yaşandığını dile getiren Kupriyanov, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.
Gazprom, dün Ukrayna üzerinden 62,4 milyon metreküp doğal gaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğal gaz hacmi düne göre yüzde 26,4 azalmış olacak.
Ukrayna, Donbas bölgesinde bulunan Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını 11 Mayıs'ta durdurmuştu.
Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu, günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.
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