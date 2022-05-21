Rusya, Finlandiya’nın doğal gazını kesti

Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya’ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi. Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğal gaz miktarını da yüzde 26,4'e düşürme kararı aldığı açıklandı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiyalı doğal gaz şirketi Gasum'un, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı belirtildi.

1 Nisan'dan itibaren Rus gazı için ödemelerin rubleyle yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, söz konusu ödeme yapılmadığı için Gasum ve Finlandiya'ya yönelik doğal gaz sevkiyatının bugün tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

Gazprom, geçen yıl Finlandiya'nın tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 70'ini tedarik etmişti.

Finlandiya şirketi Gasum'dan dün yapılan açıklamada, doğal gazın bugün kesileceği ve şirketin söz konusu duruma hazırlıklı olduğu duyurulmuştu.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğal gaz miktarı yüzde 26,4 düşecek Öte yandan Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı talebinde bugün önemli miktarda düşüş yaşandığını belirterek, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.