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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya, ekonomide 'dibe vuruş' tarihini açıkladı

Rusya, ekonomide 'dibe vuruş' tarihini açıkladı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 8 ila 10 düşmesini beklediklerini belirterek, “Rus ekonomisindeki düşüşün dip noktasına dördüncü çeyrekte ulaşacağımızı öngörüyoruz.” dedi.

46 Dakika Önce
2022-04-29 17:38:13
Rusya, ekonomide 'dibe vuruş' tarihini açıkladı

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz indirim kararının ardından, ülke ekonomisine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıl sonuna kadar ilave faiz indirimi için alan gördüklerini kaydeden Nabiullina, “Bu alanı kullanma olasılıkları ve zamanlaması, gelen bilgilere, durumun gelişimine ve risk dengesindeki diğer değişikliklere bağlı olacaktır.” ifadesini kullandı.

Nabiullina, bu yıl için ortalama faiz oranını yüzde 12,5 ila 14, gelecek yıl için ise yüzde 9 ila 11 seviyesinde tahmin ettiklerini belirterek, “Para politikası kararlarını, ekonomiyi kökten değiştiren koşullara uyma ihtiyacını dikkate alarak vereceğiz.” dedi.

Rusya'da vatandaşların döviz alımına ilişkin yasak ve kısıtlamaların 9 Eylül'e kadar süreceğini anımsatan Nabiullina, “Yasakların kaldırılmasının, planlanandan önce mümkün olması pek olası değil. Durumun nasıl geliştiğini izlemeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Ekonominin yüzde 8 ila 10 küçülmesi bekleniyor

Yaptırımlar ışığında, Rus ekonomisindeki küçülme tahminlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Elvira Nabiullina, “Yerleşik ekonomik bağların kopması, bu yılki GSYH dinamiklerini olumsuz etkileyecek. Rus ekonomisindeki düşüşün dip noktasına dördüncü çeyrekte ulaşacağımızı, küçülmenin bu yıl yüzde 8 ila 10 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.” bilgilerini verdi.

Nabiullina, arz ve talep şoklarının kademeli olarak azalmasını beklediklerini kaydederek, “Para ve bütçe politikaları ile hükümetin yapısal önlemleri, ekonomik büyümenin gelecek yılın başından itibaren yeniden başlamasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın temerrüde düşmeyeceğine yönelik görüşünü dile getiren Nabiullina, Rus rublesinin altına endekslenmesi konusunun ise gündemlerinde olmadığını söyledi.

AA

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