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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'dan pirinç ihracatı yasağı

Rusya'dan pirinç ihracatı yasağı

Rusya'da Tarım Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren pirinç ihracatını geçici olarak yasaklamayı değerlendiriyor.

10 Dakika Önce
2022-05-27 18:21:06
Rusya'dan pirinç ihracatı yasağı

Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, pirinç ihracatının 1 Temmuz'dan itibaren 31 Aralık'a kadar durdurulması teklif edildi.

Rus hükümeti, iç piyasada istikrarı korumak daha önce de ayçiçeği yağı ihracatına kota getirmiş, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı. AA

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