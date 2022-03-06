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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / “Rusya'dan petrol ithalatı yasaklanabilir”

“Rusya'dan petrol ithalatı yasaklanabilir”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-03-06 21:27:45
“Rusya'dan petrol ithalatı yasaklanabilir”

Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor. AA .

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