Rusya'dan kritik ''nakit döviz'' kararı

Rusya Merkez Bankası, yaptırımlar sonrası getirdiği nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 9 Eylül'de kaldırması bekleniyordu. Merkez'den yapılan açıklamada kısıtlamaların uzatıldığı bildirildi.

Rus mali kurumlarının Batılı ülkelerden nakit döviz alamadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu nedenden ötürü döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2023'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart'ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.

Dolar ve avro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs'ta kalkarken, dolar ve avroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül'de kaldırılması bekleniyordu. .