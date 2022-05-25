Rusya’dan kritik karar: “Dış borçlarımızı ruble olarak ödeyeceğiz”

ABD'nin Rusya'nın tahvil yatırımcılarına Amerikan bankalarını kullanarak ödeme yapmalarına yasak getirmesi sonrası konuşan Rusya Maliye Bakanı Alton Siluanov, ödemeleri ruble olarak yapacaklarını söyledi.

Foreks'te yer alan habere göre, Siluanov, ABD yönetiminin aldığı kararın öncelikle yabancı yatırımcıları vuracağını da belirtti.

Biden yönetiminin Rusya yatırım setinde tahvil ödemeleri için tanınan istisnayı uzatmaması ve Amerikan bankalarını Rusya'nın ödemeleri için kullanılmaz hale getirmesini değerlendiren Siluanov, dış borç ödemelerin sonradan orjinal Eurobond para birimine dönüştürülebilecek ruble olarak yapılacağını bildirdi.

"Rusya borçlarını ödemeye devam edecek" diye konuşan Siluanov, "Şu andaki durumun 1998 ile hiçbir benzerliği yok, Rusya'nın şu anda parası ve ödeme yapma isteği var" diye konuştu. .