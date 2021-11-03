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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya’dan gübre ihracatına kısıtlama

Rusya’dan gübre ihracatına kısıtlama

Rusya, yerli tedarikçileri korumak ve enerji krizinin gübre fiyatlarında yol açtığı yükselişe karşı çiftçilerin maliyetlerini sınırlamak amacıyla gübre ihracatına kota getiriyor

2 Saat Önce
2021-11-03 20:04:25
Rusya’dan gübre ihracatına kısıtlama

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin enerji krizi nedeniyle gıda fiyatlarındaki yükselişi frenlemek amacıyla gübre ihracatına 6 ay kota getireceklerini açıkladı.

Söz konusu karar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çiftçileri desteklemek için bir takım önlemler alınacağını belirtmesinin ardından alındı. Interfax'ın haberine göre kota kararı Aralık ayında devreye girecek.

İhracata geçici olarak kısıtlama

Mishustin doğalgaz fiyatlarındaki artışın küresel piyasaları olumsuz etkilediğini, azotlu gübre fiyatlarında yükseliş olabileceğini ve gıda maliyetlerinin de artabileceğini belirterek “bunu önlemek amacıyla ihracata geçici olarak kısıtlama getiriyoruz” ifadesini kullandı.

Mısır gibi çeşitli mahsüller için önemli besin maddesi olan azotlu gübre fiyatları, enerji fiyatlarının üretim maliyetlerini artırmasıyla yükselişte.

Green Markets verilerine göre Kuzey Amerika'da gübre fiyatları endeksi geçen ay rekor kırarken Batı Avrupa'da amonyak fiyatları da on yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Çin Gümrük Genel İdaresi önceki günlerde gübre ihracatını denetim altına aldığını duyurmuştu. Geçen ay Fransız çiftçi grupları da gübre fiyatlarının üç misli arttığını belirterek kıtlık yaşanabileceğine dair uyarıda bulunmuştu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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