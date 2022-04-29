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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'dan faiz kararı!

Rusya'dan faiz kararı!

Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti. Banka enflasyonun bu yıl yüzde 23’e yükselebileceği tahminine yer verdi.

2 Saat Önce
2022-04-29 13:54:47
Rusya'dan faiz kararı!

Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 17'den yüzde 14'e çekti.

Banka Rusya ekonomisinin bu sene yüzde 8-10 daralacağı öngörüsünü paylaştı.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'da enflasyon Mart ayında yüzde 16.7'ye yükseldi. Banka bugünkü açıklamasında yıllık enflasyonun bu sene yüzde 18-23 aralığında gerçekleşeceği tahminine yer verdi.

Rusya Merkez Bankası, savaşın başlamasının ardından Şubat ayında politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkarmış, Nisan ayında da yüzde 17'ye düşürmüştü.

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