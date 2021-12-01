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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'dan enflasyon açıklaması

Rusya'dan enflasyon açıklaması

Rusya'da yıllık enflasyon 29 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8,05'ten yüzde 8,38'e çıktı.

20 Dakika Önce
2021-12-01 22:28:10
Rusya'dan enflasyon açıklaması

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da 22 Kasım itibarıyla yüzde 8,05 seviyesinde olan yıllık enflasyonda artışın sürdüğü belirtildi.

Enflasyondaki artışın ana nedeni olarak gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışa işaret edilen açıklamada, "Rusya'da yıllık enflasyon 29 Kasım itibarıyla yüzde 8,38'e çıktı." ifadesi kullanıldı. Türk Telekom Reklamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun ciddi bir sorun olduğunu ve yetkililerin önleyici tedbirler alması gerektiğini söylemişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, enflasyon nedeniyle sıkı mali politikasına devam edeceklerini belirterek, "Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı." ifadesini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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