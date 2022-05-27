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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'dan dost ülkelere yatırım serbestliği

Rusya'dan dost ülkelere yatırım serbestliği

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki vatandaşların dost ülkelerdeki şirketlerin hisselerine yatırım yapmalarını serbest bıraktı.

1 Saat Önce
2022-05-27 17:10:11
Rusya'dan dost ülkelere yatırım serbestliği

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle uygulamaya konulan denizaşırı bazı mali işlemlere yönelik uygulamaların hafifletildiği belirtildi.

Açıklamada, dost ülkelerdeki şirketlerin hisselerine yönelik yatırımların, ruble veya söz konusu ülkenin para birimi üzerinden olmak kaydıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. AA

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