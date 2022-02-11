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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'dan domates kotasını artırma sinyali

Rusya'dan domates kotasını artırma sinyali

Rusya'da Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalat kotasının 350 bin tona yükseltilmesini değerlendiriyor.

38 Dakika Önce
2022-02-11 14:32:02
Rusya'dan domates kotasını artırma sinyali

Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının yıllık 300 bin tondan 350 bin tona çıkarılması teklif edildi.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2021 itibarıyla 300 bin tona yükseltmişti.

Hatırlanacağı üzere Türkiye ile Rusya arasında 2015 yılında yaşanan uçak düşürme krizi öncesinde Rusya'ya domates ihracatına kota uygulanmıyordu ve o dönemde yaklaşık 340 bin ton domates ihracatı söz konusuydu.

Kriz sonrasında getirilen yasaklarla domates ihracatı sıfırlandı. Rusya, 1 Aralık 2017'de 50 bin ton domates ithalatına izin vermiş, 2018'de domates ithalatını iki kat artırarak kota 100 bin tona çıkarılmıştı. Ardından Rusya, 2019 yılında toplam 150 bin ton domates ithalatı yapılmasına onay vermişti. 2020 yılında 200 bin tona çıkarılan kota 2021 yılında önce 250 bin ton sonra da 300 bin tona kadar yükseltildi.

Söz konusu uygulamasının sonlandırılması gerektiğini belirten sektör temsilcileri kota uygulamasının artık tamamen kalkması gerektiğini savunuyor.

Türkiye, 2021 yılında toplam 623 bin ton domates ihracatından 363 milyon dolar gelir elde etmişti. Söz konusu ihracatın yaklaşık yarısı Rusya'ya gerçekleştirilmişti. .

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