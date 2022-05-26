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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya’dan ‘devlet borcu’ açıklaması

Rusya’dan ‘devlet borcu’ açıklaması

Anton Siluanov, devlet borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek, '(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek.' dedi.

2 Saat Önce
2022-05-26 17:32:12
Rusya’dan ‘devlet borcu’ açıklaması

Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle zorlaşan, Rusya'nın devlet borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için gerekli kaynaklara sahip olduklarını söyledi.

Rusya'nın borçlarını ödemek için alıcılara yeni bir sistem sunmaya hazırlandığına işaret eden Siluanov, "Döviz cinsinden devlet borcu yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Dış borç yükümlülüklerimizi yerine getirmek için de seçenekler arayacağız ve bu tür seçenekleri hazırlıyoruz." diye konuştu.

Siluanov, temerrüde düşmenin Rus ekonomisini etkilemeyeceğini belirterek, "Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek. Teknik bir temerrüt, Batı sistemi tarafından kendi yatırımcılarına duyurulan bir temerrüttür. Biz güvenilir bir borçluyuz ve bu zor koşullarda bile yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve dün sona eren istisnanın uzatılmayacağı bildirilmişti. AA .

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