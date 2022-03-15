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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'dan bazı gıda ürünlerine geçici ihracat yasağı

Rusya'dan bazı gıda ürünlerine geçici ihracat yasağı

Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

2 Saat Önce
2022-03-15 00:53:40
Rusya'dan bazı gıda ürünlerine geçici ihracat yasağı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi. AA .

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