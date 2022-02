Rusya’dan Batılı üklere 'SWITH' resti

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin, Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılma ihtimalinin saçma olduğunu anladıklarını savunarak, “Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz, SPFS (Mali Mesajlaşma Sistemi) gibi veya ödemeleri bavulla taşırız.” dedi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması halinde iki tarafın da zarar göreceğini anlatan Siluanov, “Batılılardan gelen son bilgilere göre, durumun saçmalığını kendilerinin anladıkları ortaya çıkıyor. Biz acı çekeceğiz ama onlar da acı çekecekler.” diye konuştu.

SWIFT'ten çıkarılmalarına ilişkin konunun ertelendiğine dair bazı bilgiler okuduğunu belirten Siluanov, “İmkansız diye bir şey yok. Kararlarının oldukça sık bir şekilde gözden geçirildiğini görüyoruz." dedi.

Siluanov, Batı'nın söz konusu adımı atması halinde alternatif yöntemleri değerlendireceklerinin altını çizerek, “Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz, SPFS gibi veya ödemeleri bavulla taşırız. Elbette abartıyorum.” ifadelerini kullandı.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.

SWIFT NEDİR?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın kısa adı olan Swift; Tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlayan bir sistemdir. Bu sistem BIC (Bank Identifier Codes) kodu yani banka tanımlama kodu sayesinde her bankayı tanımlamaktadır. Swift sistemi 1973 yılında kuruldu ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başladı.

Swift, bankayı belirten 8 veya 11 haneli bir koddan ibarettir. Tüm dünya bankacılık sisteminde Swift kodları standarttır.

Yani uluslararası para gönderimlerinde; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası demek para transferlerinde işe yaramayabilir fakat TCZBTR2A denildiği zaman, paranın gideceği hesabın bir Türkiye'den T.C Ziraat Bankası olduğu anlaşılacaktır.

SWIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1- Swift yapacağınız hesabınızı,

2- İşlem ücretinin alınacağı hesabınızı,

3- Transferi gerçekleştireceğiniz bankanın bulunduğu ülkeyi ve bu bankanın ilk harfini,

4- Transferi gerçekleştirmek istediğiniz bankanın/şubenin bulunduğu şehrin ilk üç harfini girmeniz gerekmektedir.

Tüm bu bilgiler yerine, para transferi yapacağınız bankanın Swift kodunu biliyorsanız bu kodu girmeniz yeterli. Banka Swift kodları 11 haneden oluşur. Eğer Swift kodu 11 haneden az ise, sonuna X harfi ekleyerek 11 haneye tamamlayabilirsiniz.

Bu girişleri yaptıktan sonra belirlediğiniz kriterlere uyan ve Swift sistemine tanımlı banka şubeleri listelenecektir. Transfer yapmak istediğiniz banka bu listede yoksa, işleminizi şubenize giderek yapmanız gerekir.

Swift işleminde para karşı hesaba ne zaman ulaşır?

Swift işlemleri girişinizi saat 17:00'dan önce yaparsanız transferiniz iki iş günü içinde, 17:00'dan sonra yaparsanız 3 iş günü içinde karşı bankadaki hesaba ulaşır.

