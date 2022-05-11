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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'dan Batılı şirketlere 'Gazprom' misillemesi!

Rusya'dan Batılı şirketlere 'Gazprom' misillemesi!

Rusya, aralarında Gazprom'un eski alt şirketlerinin de bulunduğu, Batılı ülkelerdeki 31 şirketi yaptırım listesine aldı.

3 Saat Önce
2022-05-11 21:57:56
Rusya'dan Batılı şirketlere 'Gazprom' misillemesi!

Rus hükûmetinden yapılan yazılı açıklamada, başta Avrupa olmak üzere ABD ve Singapur'daki 31 şirketin yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Buna göre, Rus enerji şirketi Gazprom'un bir süre önce katılımını sonlandırdığı Almanya'daki eski alt şirketi Gazprom Germania GmbH de yaptırım listesine alınırken Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile ABD, Singapur ve İngiltere'deki eski Gazprom iştiraklerine de yaptırım uygulanacak.

Açıklamada, yaptırımların ne tür kısıtlamaları kapsayacağına yönelik detay paylaşılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle, Rus şirketlerinin yaptırım uygulanan kuruluşlara ürün ve ham madde ihracatının yanı sıra bunlarla iş yapılması yasaklanmış, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesine de izin verilmişti. AA .

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