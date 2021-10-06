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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'dan ‘Avrupa gaz krizi’ açıklaması

Rusya'dan ‘Avrupa gaz krizi’ açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, doğal gaz ithalatçısı Gazprom’un Avrupa’ya gaz sevkiyatının rekor düzeylere yakın olduğunu belirterek, “Rusya’nın, Avrupa doğal gaz piyasasında yaşananlarda herhangi bir rolü olmadığını ısrarla vurguluyoruz.” dedi.

18 Dakika Önce
2021-10-06 13:44:12
Rusya'dan ‘Avrupa gaz krizi’ açıklaması

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde rekor düzeylere çıkan Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarındaki artışın çeşitli nedenlere bağlı olduğunu anlatan Peskov, “Bu nedenler arasında tüketimdeki artış, iklimsel gelişmeler ve yeraltı depolama tesislerinin eksik kullanımı bulunuyor.” diye konuştu.

Rusya'nın Avrupa piyasalarında yaşananlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığının altını çizen Peskov, “Söz konusu nedenlerin hiçbirinin Rusya ile ilgilisi yok. Rusya'nın, Avrupa doğal gaz piyasasında yaşananlarda herhangi bir rolü olmadığını ve olamayacağını ısrarla vurguluyoruz. Yalnızca profesyonel olmayanlar, olup bitenlerin özünü anlamayan insanlar, bu gelişmelerle ilgili Rusya'dan bahsedebilir.” ifadelerini kullandı.

Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını sözleşmeler çerçevesinde yerine getirdiğine işaret eden Peskov, “Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı rekor düzeylere yakın bir seviyede. Biz, yeni uzun vadeli sözleşmeleri istişare etmeye hazır olduğumuzu da defalarca ifade ettik.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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