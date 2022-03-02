DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ölen Rus askerinin annesine yazdığı son sözlerini okudu!
Kuzey Akım-2: Tüm çalışanların işine son verildi
Rus güçlerinden Harkiv'e saldırı; 7 sivil öldü
Esir düşen Rus askeri: Bize Zelenskiy'nin teslim olduğu söylendi
BMW’den Rusya kararı
Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı
Apple'ın Rusya'da satışları durdu
Rus varlıklarına kısıtlama kararı
Çavuşoğlu: Yaptırımlara katılma eğilimimiz yok
Sözcü Kalın: Tablo çok umut verici değil
Rusya aleyhine 'soykırım' davası başlıyor
7 Rus bankasına SWIFT darbesi
Avni Göldağı: Pandemi 2022 e-ticaretin yolunu açtı
Gıdada taklit ve tağşiş! 371 firmanın ürünü ifşa edildi
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Kırımlı şarkıcı Camala yaşadıklarını anlattı

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı

Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.

3 Saat Önce
2022-03-02 00:12:36
Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı

Kremlin, Putin tarafından imzalanan ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi yayımladı.

Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır” denildi.

Rusya'dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, “Rusya'dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş