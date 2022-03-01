DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İrlanda: Rusya 'savaş suçu' işliyor
Soylu: FETÖ'nün tek umudu 'KHK mağduriyeti'
Rusya: Batı'nın kibirli felsefesine son verilmeli
SGK’dan Kadın İstihdamı Projesi açıklaması
Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor?
Alman teknik direktörden 'Ukrayna' istifası
Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'da
Dünyanın en büyük konteyner şirketinden Rusya açıklaması
Rusya’dan 1 trilyon ruble hamlesi!
Rusya'dan Fransa'ya: Ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir
Yunanistan: Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız
Buğday fiyatları ne kadar arttı? Rusya Ukrayna savaşı buğday fiyatlarını vurdu
Ukraynalı gazeteciden Johnson'a: Ağlıyoruz, nereye kaçacağımızı bilmiyoruz
Hamidiye damacana su ne kadar oldu? 2022 Hamiye suya zam mı geldi?
Fransa Rusya’ya 'topyekûn ekonomik/mali savaş' ilan etti

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya’dan 1 trilyon ruble hamlesi!

Rusya’dan 1 trilyon ruble hamlesi!

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi.

57 Dakika Önce
2022-03-01 16:03:54
Rusya’dan 1 trilyon ruble hamlesi!

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş