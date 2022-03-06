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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı

Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı

Rusya’da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.

1 Saat Önce
2022-03-06 13:19:11
Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı

Ukraya işgali yüzünden dünyadan yükselen tepkiler ve yaptırımlar Rusya'yı giderek köşeye sıkıştırıyor.

Rusya son olarak yurt dışına para transferini sınırlandırıldığını duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi." ifadesi yer aldı. .

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