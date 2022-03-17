Rusya'da yıllık enflasyon zirvede

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 5-11 Mart'ı kapsayan haftada önemli artışlar oldu.

Haftalık enflasyon oranı yüzde 2,1 seviyesine çıkarken, yıllık enflasyon da 2,1 puan artarak Aralık 2015'ten bu yana ilk defa yüzde 12,5'e yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinde bir dönüşüm yaşanacağını, bu durumun daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacağını söylemişti.

Ülkede Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığı, enflasyonun daha yükseleceği belirtildi. .