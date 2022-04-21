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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'da sürpriz istifa

Rusya'da sürpriz istifa

Rus petrol şirketi Lukoil’in Başkanı Vagit Alekperov’un şirketteki görevlerini bıraktığı açıklandı.

3 Saat Önce
2022-04-21 13:42:24
Rusya'da sürpriz istifa

Lukoil'den yapılan açıklamada, Alekperov'un şirketteki başkanlık ve yönetim kurulu görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Alekperov'un Lukoil'de hakim hissedar konumunda olmadığının altı çizildi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Alekperov'un yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Alekperov, ülkenin en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'de 1993'ten bu yana başkanlık görevini yürütüyordu. .

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