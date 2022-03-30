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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'da enflasyon en yüksek seviyede

Rusya'da enflasyon en yüksek seviyede

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 19-25 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

1 Saat Önce
2022-03-30 21:22:13
Rusya'da enflasyon en yüksek seviyede

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 15,7 ile eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 19-25 Mart'ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 1,1 puan artarak Eylül 2015'ten bu yana ilk defa yüzde 15,7'e çıktı.

Şeker fiyatları 19-25 Mart'ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,5 artarken, soğan yüzde 18,3, lahana ise yüzde 15,9 artış gösterdi.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor. AA .

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