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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya 48 saat süre vermişti! Borcunu bugün ödemezse gazı kesecek

Rusya 48 saat süre vermişti! Borcunu bugün ödemezse gazı kesecek

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, sözleşme kapsamındaki ödemelerini yapmayan Moldova'ya, doğal gaz sevkiyatının kesilmemesi için verilen sürenin bugün dolacağını bildirdi.

53 Dakika Önce
2021-11-24 13:38:40
Rusya 48 saat süre vermişti! Borcunu bugün ödemezse gazı kesecek

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova'nın doğal gaz sözleşmesi kapsamındaki ödemeleri konusunda bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

Moldova tarafına ödeme konusunda verilen 48 saatlik sürenin bugün sona ereceğine işaret eden Kupriyanov, "Moldova, gaz sevkiyatı için yapması gereken ödemeyi yapmadı. Ödeme yapılmaması nedeniyle sevkiyatın sona erdirilmesine ilişkin verilen 48 saatlik süre bugün sona eriyor." dedi.

Kupriyanov, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, ödeme yapmadığı gerekçesiyle Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını 48 saat içerisinde kesebileceklerini söylemişti.

Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu da dünkü açıklamasında, Gazprom'a yaklaşık 74 milyon dolar ödemeleri gerektiğini ve buna yönelik çalışmaları yürüttüklerini belirtmişti.

Moldova, Gazprom ile 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine 22 Ekim'de gaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.

Gazprom, 29 Ekim'de, Moldova'da yaşanan doğal gaz sorununun ardından, anlaşmanın beş yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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