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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Ruslardan McDonald's kopyası: 'Vanya Dayı'

Ruslardan McDonald's kopyası: 'Vanya Dayı'

Rusya; Ukrayna'ya saldırısının ardından McDonald's'ın ülkedeki faaliyetlerini durdurması üzerine, yerli bir restoran zinciri olan 'Vanya Dayı'yı destekleme ve büyütme kararı aldı.

1 Saat Önce
2022-03-19 18:33:56
Ruslardan McDonald's kopyası: 'Vanya Dayı'

Rusya'daki "McDonald's"lar "Vanya Dayı" oluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Chicago merkezli Amerikan restoran zinciri McDonald's'ın Rusya'daki faaliyetlerini durdurması üzerine Rusya, yerli bir restoran zincirini destekleme ve büyütme kararı aldı.

Restoran zincirinin adı, Anton Çehov'un "Vanya Dayı" adlı tiyatro oyunundan geliyor. Marka, 12 Mart'ta logo tescili için başvuruda bulundu.

RUS RESTORAN ZİNCİRİ, LOGOSUNU AMERİKAN ŞİRKETİNİNKİNE BENZETMİŞ

mcdonalds-rusya-vanya

Logo, McDonald's'ınki gibi kırmızı fon üzerine sarı karakterden oluşuyor. Dünyaca ünlü Amerikan restoran zincirinin büyük ''M'' harfinin 90 derece sağa çevrilerek kullanıldığı görülüyor.

Böylece Kiril alfabesindeki "B" harfi elde edilmiş. Okunuşu ise "V" yani "Vanya Dayı"nın "V"si. Amaç, Rusya'daki kapanan bütün McDonald's şubelerini "Vanya Dayı"ya çevirmek.

Ancak "Vanya Dayı" şubelerinden henüz hiçbiri açılmadı. Rusya'da ilk McDonald's şubesi 1990'da kapılarını açmıştı. McDonald's'ın Rusya'da 850'ye yakın şubesi ve 62 bin çalışanı vardı.

rusya-mcdonalds-vanya-yaptırım

NTV .

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