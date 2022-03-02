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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rus varlıklarına kısıtlama kararı

Rus varlıklarına kısıtlama kararı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus varlıklarından çekilmeye geçici kısıtlamalar getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

3 Saat Önce
2022-03-02 00:03:48
Rus varlıklarına kısıtlama kararı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ülkesine yönelik yaptırımları değerlendirmek üzere hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımcıların siyasi nedenlerden ötürü adımlar atmak zorunda kaldığını belirten Mişustin, "İş dünyasına dengeli kararlar alma imkanı sağlamak amacıyla Rus varlıklarından çekilmeye geçici kısıtlamalar getirilmesine ilişkin bir başkanlık kararnamesi hazırlandı." dedi.

Mişustin, yaptırımlara karşı ithalat ikamesine yönelik adımların önem kazandığına işaret ederek,"Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere de ilave destek verilecek. ABD ve Avrupa Birliği, yaptırım baskısını artırarak doğrudan Rus vatandaşlarını hedef alıyor." diye konuştu.

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşadığını belirten Mişustin, yaptırıma uğrayan şirketler ve bu şirketlerle birlikte çalışan Ruslara yönelik desteğin artırılması gerektiğini vurguladı. AA .

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