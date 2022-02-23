Rus rublesi tekrar düşüşe geçti

Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik devam ederken, Rus rublesi, bölgeden ve Avrupa’dan gelen haberlerle dolar ve avro karşısında tekrar düşüşe geçti.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlandığı haberleri ve Donbas'ta devam eden gerginlik nedeniyle, dolar/ruble paritesi yüzde 1,7 artışla 80 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,6 yükselişle 90,9'a çıktı.

Moskova Borsası yüzde 1,6 değer kazanarak 3.084 puana çıkarken, RTS endeksi ise yüzde 1 azalarak 1.214 puana geriledi.

ABD, İngiltere ve AB, dün, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı nedeniyle yürürlüğe yeni yaptırımlar koymuştu. Batılı yetkililer, Rusya yönelik çeşitli ilave yaptırımların da hazırlandığını açıkladılar.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi de bugün, ülke çapında olağanüstü hal ilan etme kararı aldıklarını, karanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini duyurmuştu. AA .