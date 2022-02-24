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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rus piyasalarında işlemler durduruldu

Rus piyasalarında işlemler durduruldu

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

54 Dakika Önce
2022-02-24 08:33:14
Rus piyasalarında işlemler durduruldu

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

Dolar/ruble paritesi de yüzde 7'ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti. .

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