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Rus Merkez Bankası rezervlerine erişim donduruldu
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rus Merkez Bankası rezervlerine erişim donduruldu

Rus Merkez Bankası rezervlerine erişim donduruldu

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondururken, bankaya ait rezervlerin önemli bir kısmı da ülkede ve Çin’de bulunuyor.

1 Saat Önce
2022-03-01 11:36:56
Rus Merkez Bankası rezervlerine erişim donduruldu

Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri 18 Şubat itibarıyla 643 milyar dolar düzeyindeydi. Rezervlerin yüzde 21,7'si altın olarak Rusya'da bulunurken, yüzde 13,8'i Çin'de tutuluyor.

Ülke rezervinin önemli kısmı Batılı ülkelerde bulunurken, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın bu rezervlere erişimi donduruldu.

Rusya'nın rezervlerinin yüzde 12,2'si Fransa, yüzde 10'u Japonya, yüzde 9,5'i Almanya ve yüzde 6,6'sı ise ABD'de.

Rezervlerin yüzde 5'i çeşitli hükümetler arası kuruluşlarda muhafaza edilirken, kalanının yüzde 4,5'i Birleşik Krallık'ta, yüzde 3'ü Avusturya'da, yüzde 2,8'i Kanada'da, yüzde 10,7'si ise adı açıklanmayan diğer ülkelerde tutuluyordu.

Rezervlerde doların payı azaltılmıştı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinde bulunan Rusya Merkez Bankası rezervlerinin dondurulacağını duyurmuştu.

Bu oranın, Rusya'ya ait rezervlerin yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Borrell, Rusya ve Çin'deki rezervlere erişimin ise engellenmeyeceğini söylemiş ve son yıllarda Rus rezervlerinin Batı tarafından dondurulamayacak ülkelere gönderdiğine işaret etmişti.

Rusya, ekonomide ve uluslararası ticarette risklerden korunmak için dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreci Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak ettikten sonra hızlandırmaya başlamıştı.

Rusya Merkez Bankası tarafından 2021'in ilk yarısına ilişkin yayımlanan verilerde, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,2'den 16,4'e düştüğü ortaya konmuştu.

Rusya Maliye Bakanlığı da 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirmişti.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de ise kullanıma açmıştı. AA .

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