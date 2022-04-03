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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rus gazını terk eden ilk Avrupa ülkesi belli oldu!

Rus gazını terk eden ilk Avrupa ülkesi belli oldu!

Litvanya bu ayın başından itibaren Rusya’dan doğal gaz alımını tamamen durduracak.

3 Saat Önce
2022-04-03 08:39:39
Rus gazını terk eden ilk Avrupa ülkesi belli oldu!

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok. Yıllar önce ülkem, bugün saldırganla enerji ilişkilerini hiç sıkıntısız kesmemize izin veren kararlar verdi. Biz yapabiliyorsak, Avrupa'nın kalanı da yapabilir.” ifadelerini kullandı. Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan gaz ithalatının durdurulmasını “Litvanya'nın enerji tarihinde bir dönüm noktası” olarak niteledi.

RUS GAZINI TERK EDEN İLK ÜLKE

Rus gazını terk eden ilk Avrupa ülkesi olduklarını belirten Kreivys, bu durumun yıllardır yürütülen tutarlı enerji politikalarının ve zamanında alınan altyapı kararlarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Litvanya Enerji Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'daki “enerji şantajına” ve Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak Rusya'dan gaz ithalatının durdurulduğu, Belarus üzerinden ülkeye Rus gazı akışını sağlayan Amber Grid şirketi verilerinin 2 Nisan itibarıyla sıfırı gösterdiği belirtildi

GAZ İHTİYACINI NASIL KARŞILAYACAKLAR?

Ülkenin gaz ihtiyacının tamamının sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yolu ile sağlandığı belirtilerek, gelecek aylarda ithal edilecek doğal gaz miktarına ve söz konusu gazın hangi yollar üzerinden ülkeye getirileceğine ilişkin planlamanın LNG terminali işleten Klaipedos Nafta şirketi ile yapıldığı kaydedildi.

İhtiyaç duyulması halinde Letonya ve 1 Mayıs'tan itibaren Polonya üzerinden ülkeye doğal gaz ithalatının gerçekleştirilebileceği aktarıldı. .

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