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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rus gazına Alman darbesi!

Rus gazına Alman darbesi!

Alman enerji şirketi E.ON, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurduğunu bildirdi.

1 Saat Önce
2022-03-16 16:44:35
Rus gazına Alman darbesi!

E.ON Üst Yöneticisi Leonard Birnbaum, düzenlediği basın toplantısında, E.ON'un doğrudan üreticilerle uzun vadeli doğal gaz tedarik sözleşmeleri bulunmadığını belirtti.

Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatının aniden kesilmesinin E.ON'u da olumsuz etkileyeceğini kaydeden Birnbaum, "Portföyümüzdeki az miktardaki doğal gaz Gazprom'un Avrupa'daki ticaret şirketlerinden satın alındı. Ukrayna'daki olaylar nedeniyle bu şirketlerden yeni doğal gaz alımlara son verdik." ifadelerini kullandı.

E.ON, 2021'de düzeltilmiş olarak faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 1 milyar avro artırarak 7,9 milyar avroya yükseltmişti. AA .

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