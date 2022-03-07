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Rus bankalarından yeni hamle! Çinli ödeme sistemine geçilecek

Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki işlemlerini durdurma kararının ardından, Rus bankaları Çinli Mir ve Unionpay ödeme sistemlerini kullanmaya hazırlanıyor.

2 Saat Önce
2022-03-07 07:58:08
Rus bankalarından yeni hamle! Çinli ödeme sistemine geçilecek

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'tan yapılan açıklamada, Rus ödeme sistemi Mir ile UnionPay'in birlikte çalışacağı kartlar çıkartmak için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Ülkenin piyasa hacmi bakımından bir diğer önemli bankası Alfa-Bank da yaptığı açıklamada, Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay ile çalışan kartlar çıkartılması için çalışmalara başlandığını, söz konusu sistemle 180 ülkede ödeme yapılabileceği bildirildi.

VİSA VE MASTERCARD RUSYA'DAKİ OPERASYONLARINI DURDURDU

Rus Tinkoff bankası da “Mir-UnionPay” kartlarına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü duyurdu.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, dün, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

RUS MİR VE ÇİNLİ UNİONPAY SİSTEMLERİ

Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017'de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.

Çin merkezli banka kart hizmetleri ağı olan UnionPay, dünya çapında 2 bin 500'den fazla kurumla ortak çalışıyor. UnionPay kapsamında bugüne kadar 7 milyardan fazla kartın çıkarıldığı hesaplanıyor. .

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