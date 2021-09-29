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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rolls Royce yüzde 100 elektrikli araçlar üretecek

Rolls Royce yüzde 100 elektrikli araçlar üretecek

Rolls Royce 2030’a kadar tamamen elektrikli araçlar üretecek

1 Saat Önce
2021-09-29 16:47:10
Rolls Royce yüzde 100 elektrikli araçlar üretecek

İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce 2030 yılına kadar tüm ürünlerinin tamamen elektrikli olacağını duyurdu

İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce'nin CEO'su Torsten Müller -Ötvös bugün yaptığı bir açıklamada 9 yıl içinde tüm araçlarının elektrikli olacağını belirtti. Markanın ilk elektrikli aracı Spectre sedan da 2023'ün son çeyreğinde görücüye çıkacak.

Müller-Ötvös “2030 yılına kadar ürün portföyünün tamamı elektrikli araçlara dönecek” diye konuştu.

Müller-Ötvös bu haberin Charles Rolls ve Henry Royce'nin araç üretmeye başladığı 1904'ten beri alınan en büyük kararlardan biri olduğunu bildirdi.

Spectre markanın ilk tam elektrikli aracı olsa da Rolls-Royce 2016'da Phantom'ın elektrikli modelini tanıtmıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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