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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rekor seviyelerden sonra Bitcoin'de keskin düşüş

Rekor seviyelerden sonra Bitcoin'de keskin düşüş

Kripto paraların en büyüğü Bitcoin, rekor seviyelerden sonra bugün keskin bir düşüş yaşayarak 60 bin doların altına geriledi ve son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

2 Saat Önce
2021-10-27 14:28:12
Rekor seviyelerden sonra Bitcoin'de keskin düşüş

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin (BTC), rekor seviyelerden sonra bugün keskin bir düşüş yaşayarak 60 bin doların altına geriledi ve son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

15 Ekim'den beri görülen en düşük seviye olan 58 bin dolara geriledi.

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Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 60 bin doları birkaç kez test etmişti. Şimdi ise en büyük kripto paranın likiditesi, 57 bin dolardaki güçlü alım duvarıyla artıyor.

Analistler ise bu duruma hazırdı. Bazı verilere göre Bitcoin, 50 bin dolara kadar gerilese dahi boğa trendini sürdürebilir.

Durumu yorumlayan yatırım şirketi Capriole'nin CEO'su Charles Edwards, dalgalanmanın artması konusunda kaldıraç kullanan yatırımcıları suçladı.

Edwards, "Bitcoin'in durumu çoğu göstergede harika gözüküyor, fakat kaldıraç kullanan yatırımcılar kontrolden çıktı," diye açıkladı.

"Bu durum değişene kadar sürdürülebilir fiyat yükselişleri görmeyeceğiz."

Bybt verileri, yalnızca bir saatte 500 milyon dolarlık kripto para pozisyonunun likide edildiğini ortaya koyuyor.

Altcoin'lerde büyük değer kaybı

Altcoin piyasasında değer kaybına öncülük eden Ether (ETH), 4 bin dolar desteğinin altına geriledi.

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En büyük on kripto paranın Dogecoin (DOGE) ve Solana (SOL) dahil bazıları, gün içinde yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.

Hala büyük oranda değer artışı gösteren Shiba Inu (SHIB) ise yüzde 23 değer kazanmış durumda.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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