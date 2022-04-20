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Putin: Rusya’nın DTÖ stratejisi yenilensin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) prensiplerine aykırı olduğunu belirterek, hükümetten Rusya’nın DTÖ stratejisini yenilemesini istedi.

20 Dakika Önce
2022-04-20 17:42:13
Putin: Rusya’nın DTÖ stratejisi yenilensin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle Rus metalürji sanayisine ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin dünya çelik endüstrisinde lider konumda olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin, Rus şirketlerine yasadışı yaptırımlar uyguladığını kaydeden Putin, “Bu kısıtlamaların, Avrupalı meslektaşların sürekli olarak bağlılıklarını tekrarladıkları DTÖ prensiplerine aykırı olduğunu vurgulamak istiyorum.” dedi.

Rus hükümetinden, Batılı ülkelerin söz konusu adımlarının meşruiyetine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmalarını talep eden Putin, “Hükümete ayrıca, 1 Haziran'a kadar DTÖ kapsamındaki faaliyetlerimiz için güncel bir strateji hazırlanması talimatı veriyorum.” ifadesini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlar konusunda Rusya'ya yönelik yaklaşımlarının değişmeyeceğini vurgulayarak, Rus metalürji sektörünün de yeni tedarikçiler ve müşteriler bulmak dahil, söz konusu koşullara ilişkin yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı. AA .

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