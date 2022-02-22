Putin'in Donbas kararı rubleyi de vurdu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayrılıkçı devletleri tanıyan imzayı atması Rus piyasalarını vurdu. Ruble dolar karşısında 80’i görerek Kasım 2020’den beri en büyük düşüşü kaydetti. Borsalar da sert düştü