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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Putin'den Türkiye'ye ''Merkez Bankası'' göndermesi

Putin'den Türkiye'ye ''Merkez Bankası'' göndermesi

Rusya lideri Vladimir Putin'in yıl sonu basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.

1 Saat Önce
2021-12-23 13:09:02
Putin'den Türkiye'ye ''Merkez Bankası'' göndermesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye'ye gönderme yaptı.

Putin, Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye'dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi:

“Merkez Bankası'nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası'nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası'nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa, o zaman Rusya'daki durum Türkiye'dekine benzer bir hâl alabilir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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