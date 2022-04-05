DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiliz şirketleri çakıldı
İzmir ezan vakti ne zaman? İzmir’de iftar ne zaman açılıyor?
Borsa rekor tazeledi
Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İstanbul'da suya zam
MHP'li Ersoy disipline sevk edildi
Avcılar’da göl kenarında ceset bulundu
Almanya: Depolarımızda silah kalmadı
İspanyol BBVA’ya Garanti Bankası hisseleri için itiraz mektubu
Putin’den kritik gıda açıklaması
Zelenskiy: Türkiye yaralıları ve ölüleri nakletmeye hazır
TDV Kitap Fuarı 3 farklı yerde açılacak
Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı | Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru ve alım şartları
Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
‘Bergen’ filmi davalık oldu; 'ölüm tehditleri alıyorum'

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

BURSA

19:38

05:08
19:38
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:23

04:53
19:23
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:06

04:37
19:06
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:49

04:20
18:49
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:38

04:15
18:38
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

ANKARA

19:23

04:53
SAHUR
19:23
İFTAR

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Putin’den kritik gıda açıklaması

Putin’den kritik gıda açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız.” dedi.

2 Saat Önce
2022-04-05 17:41:37
Putin’den kritik gıda açıklaması

Putin, Rus yetkililerle ülkedeki tarım sektörü ve yaptırımlara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, küresel enerji sektöründeki durumun, piyasa dışı alınan önlemler sonucu kötüleştiğine işaret etti.

Bazı Avrupa ülkelerinde Gazprom'a baskı yapıldığını belirten Putin, “Ortaklarımızın, enerji alanındaki hatalarından ötürü Rusya'yı suçlama ve burada ortaya çıkan sorunları yine Rusya pahasına çözmeye çalıştıklarına tanık oluyoruz. Bazı şirketlerimizin varlıklarının kamulaştırılmasına ilişkin yetkililerin açıklamalarını da duyuyoruz. Bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın.” ifadelerini kullandı.

"Gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız"

Putin, bu yıl gıda konusunda yaşanan küresel sorunlara işaret ederek, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız. Bize açıkça düşman olan ülkelere yapılan bu tür ihracatların parametrelerini dikkatle izleyeceğiz.” dedi.

Rusya'da artan gıda ürünü üretimi sayesinde fiyatların, küresel piyasalardan daha düşük kalabileceğini belirten Putin, "Gıdada kendi kendine yeterlilik, Rusya'nın gerçek avantajıdır ve vatandaşlarımızın çıkarları için uygulanmalıdır. Onları piyasadaki dalgalanmalardan, küresel gıda piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından korumalıyız." diye konuştu. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş