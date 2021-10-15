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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Putin’den kripto para açıklaması: Henüz erken!

Putin’den kripto para açıklaması: Henüz erken!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kriptoların var olma hakkına sahip olduğunu söyledi.

8 Saat Önce
2021-10-15 09:22:36
Putin’den kripto para açıklaması: Henüz erken!

CNBC ile yapılan ve Kremlin'in internet sitesinde yapılan röportajda Putin, kripto varlıkların var olma hakkına sahip olduğunu ve bir ödeme aracı olarak kullanılabileceğini söyledi.

"TİCARET İÇİN ERKEN"

Putin ayrıca, Rusya'nın ihracatının büyük kısmını oluşturan petrol ve diğer emtia ürünlerinin ticareti için dijital para birimleri kullanmaktan bahsetmenin çok erken olduğu konusunda uyardı.

Rusya, Kırım'da yaşanan sürecin ardından 2014 yılında yaptırımlarla karşı karşıya kalması nedeniyle dolar ticaretine alternatif arıyor. Putin ABD'yi doları silah olarak kullanmakla suçluyor. Kripto varlıkların bu konuda bir alternatif olup olamayacağı ise hala tartışma konusu.

RUSYA MERKEZ BANKASI ENDİŞELİ

Rusya Merkez Bankası, daha önce yatırımcıları kripto piyasasının son derece oynak olması konusunda uyarmıştı. Banka ayrıca dijital para birimlerinin yurt içinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Ancak Interfax'a göre, Maliye Bakan Yardımcısı Alexei Moiseev bu hafta yaptığı açıklamada, Çin'inkine benzer bir genel yasağın planlanmadığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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