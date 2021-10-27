Putin'den Gazprom'a 'tedariki artırın' talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom’a, Rusya’daki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra, Avrupa’daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma talimatı verdi.

Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Gazprom'un sözleşmeleri doğrultusunda Avrupa ülkelerine yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini anlatan Putin, “Gazprom, Avrupa'daki ABD gazı açığını bile gerektiğinden fazla kapattı.” diye konuştu.

Avrupa piyasasındaki doğal gaz fiyatlarının bin metreküpte 1000 doların üstünde seyretmeye devam ettiğine işaret eden Putin, “Avrupa yer altı depolama tesislerinde gaz rezervlerinin seviyesi son beş yılın ortalamasından çok daha düşük durumda.” dedi.

Gazprom'un Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya başlaması gerektiğine işaret eden Putin, “Gazprom, Rusya'daki gaz depolama tesislerini 8 Kasım itibarıyla doldurduktan sonra Avrupa'daki depolama tesislerine doğal gaz tedarikini artırmaya başlasın. Bu, sonbahar-kış döneminde Avrupalı ortaklara gaz tedarik etmek için sözleşme yükümlülüklerinizi güvenilir ve istikrarlı bir şekilde yerine getirmenizi mümkün kılacaktır. Avrupa enerji piyasasında olumlu bir durum yaratacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.